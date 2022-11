(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il popolo ucrainoliberato dei suoi. Merita di vivere in relazioni di buon vicinato, amicizia, prosperità a fianco dei suoi fratelli slavi”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un documentario trasmesso da Rossiya-24. Nel documentario – intitolato ‘Nazismo sotto inchiesta’ –si dice convinto che i piani di Kiev per riprendere il controllo della Crimea e del Donbass non daranno i loro frutti. Il capo della diplomazia moscovita ha quindi attaccato Zelensky, che, a suo dire, disconosce la storia di quei territori, in particolare della Crimea.ha poi ironizzato sul presidente ucraino che – ha detto – quando si verificavano gli eventi nella penisola della Crimea, partecipava ad un programma ...

Resta da capire, se il problema sono i nazisti, perché mai lafinanzia e usa il gruppo Wagner ad alta densità nazista e perché in tutti questi anni il Cremlino ha avuto rapporti di amicizia e ......segretario della Nato Stoltenberg ha dichiarato che "non ci sarà una pace duratura in Ucraina se lavincerà la guerra". E da Mosca Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, ... Russia, Lavrov: "Ucraina verrà liberata da governanti neonazisti" A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un documentario trasmesso da Rossiya-24. Nel documentario – intitolato ‘Nazismo sotto inchiesta’ – Lavrov si dice convinto che i ...L'ex cancelliera tedesca si è raccontata in una lunga intervista a Der Spiegel - Oggi criticata per la sua politica con la Russia, non è pentita di non essersi ricandidata ...