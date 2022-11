Royal Family | la spilla di Camilla scatena la polemica | Non sarai mai come Lady D

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 26 novembre 2022) La Regina Consorteindossa unache manda i sudditi su tutte le furie: "NonmaiD".da quando la Regina Elisabetta è scomparsa lo scorso otto settembre è diventata per volere non solo dell'ex sovrana ma anche di suo marito Regina Consorte. La donna non è sempre stata ben vista dagli inglesi e non solo. Sin dai primi anni di Carlo nelle vesti da Principe del Galles,è sempre stata una presenza 'invadente'. Anche se è convolata a nozze e Carlo aveva conquistato una donna giovane e strepitosa,D, niente e nessuno è riuscito a scalfire il loro rapporto. Diana nella sua intervista che ultimamente abbiamo visto che nella serie The Crow, ha dichiarato che il suo è sempre stato sin dagli inizi un matrimonio ...