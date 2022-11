Ronaldo | l’indizio per la prossima squadra

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Spunta un indizio sul futuro di Cristiano. Il portoghese è libero a parametro zero dopo la rottura col Manchester United Dopo il divorzio con il Manchester United è tanta la curiosità relativa al futuro di Cristiano. Oggi è arrivato un primo indizio relativo alla sua– Secondo quanto riportato dal Sun, Cristianostarebbe facendo spostare tutte le sue macchine fuori dall’Inghilterra. Un segnale del fatto che il suo futuro non sarà in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.