Roma | il piano del Campidoglio per la mobilità nelle feste | gratis metro e bus | sconti sui taxi

(Di sabato 26 novembre 2022). Presentato ieri, venerdì 25 novembre, dal sindaco Gualtieri e dall’assessore Patané ilsullaper il Natale 2022. Progetto presentato in sinergia tra Atac,Servizi per la, al suo interno sono previste per i cittadini tutta una serie di gratuità e di agevolazioni. Il fine è quello di convincere gli utenti a lasciare a casa l’auto ed utilizzare i mezzi pubblici.trasporti, dal 10 gennaio fermo il tram 8: eccola la tratta delle navette sostitutive L’intervento sul trasporto pubblico Il primo pacchetto di interventi ha a che fare con il trasporto pubblico. Infatti, nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre bus, tram edella Capitale saranno gratuiti. Ma c’è di più: dall’8 dicembre all’8 gennaio saranno ...

... nel pieno centro die in pieno giorno. L'esame peritale ha accertato che la 56enne cinese Yan ... Una vicina di casa l'ha trovata riversa per terra sul pianerottolo del primo, nuda, in una ...Il regalo di Natale, quest'anno, non arriva sotto l'albero ma sotto la pensilina dell'Atac. Aldegli interventi sulla mobilità per il Natale 2022, presentato il 25 novembre dal sindaco ...a. "...2' di lettura 25/11/2022 - (Adnkronos) - Bus e metro gratis a Roma per quattro giornate, taxi e ncc scontati e offerte dei mezzi in sharing. Sono alcuni dei punti del piano mobilità presentatodal Camp ...Quattro persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina. (ANSA) ...