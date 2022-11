Roma | furto in un autosalone | rubano un Audi da 14mila euro e danneggiano altre 7 vetture

(Di sabato 26 novembre 2022) Hanno messo a segno un colpo da decine di migliaia diindi via Casilina. A mezzanotte e 40 del 25 novembre, più persone hanno forzato il lucchetto di una concessionaria auto. Una volta dentro i ladri hanno rubato un’RS 3 del valore di, ma sono andati via solo dopo aver danneggiato ben 7che si trovavano in esposizione. Scatta l’allarme e interviene la Polizia È stato grazie al sistema di videosorveglianza che è stato dato l’allarme e la Polizia si è precipitata sul posto, ma purtroppo dei malviventi non vi era già più alcuna traccia. Le indagini sono scattate immediate e, proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno potuto raccogliere informazioni preziose per risalire all’identità dei ladri. Si tratta di ...

