Roma | estorsioni dopo i selfie al Colosseo | misure cautelari per tre centurioni

(Di sabato 26 novembre 2022) Leggi Anche, nuovo stop aiin centro: divieto fino a 31 marzo Leggi Anche, Comune "sbadato" non rinnova l'ordinanza e itornano in centro, ma poi... corre ai ripari La ...

Le denunce - Nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di, seguendo le ...fino a 500 euro - Dopo la foto con loro nella storica cornice dell'anfiteatro Flavio per i ...L'inchiesta, coordinata dalla Dda diin collaborazione con la Procura di Reggio Calabria, ... come il clan camorrista dei Moccia, dedito a investimenti nella ristorazione e alle. ...Tre centurioni e gladiatori del Colosseo arrestati: dopo i selfie con i turisti minacce e violenze per avere ingenti somme di denaro ...Tre persone travestite da gladiatori e centurioni hanno preteso dei soldi dai turisti per aver partecipato ad un selfie davanti al Colosseo. Per il quale loro stessi si erano proposti. Adesso, sono gr ...