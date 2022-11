Rinnovo lontano | sirene dalla Premier per il gioiello di Mourinho

Questa sfida comincia da, tra i banchi di scuola, quando si forma la cultura ma soprattutto ... cui è seguito ildella collaborazione tra il D. P. O. e l'Arma, tutt'ora vigente. Questi ...Il suocon il Napoli resta un punto interrogativo. Om, Lione, Atletico, Galatasaray e alcuni club ... E gennaio non è".Sono in molti a pensare che la valutazione giusta per il serbo possa essere intorno ai 60 milioni a gennaio e 20 di meno a giugno, ovviamente in assenza di ...Affare El Shaarawy in Serie A con l'attaccante che è pronto a dire addio alla Roma per cambiare maglia in Italia ...