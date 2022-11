Rinnovo Kim | la verità sulla clausola | il piano del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Nonostante l’addio di un pilastro della difesa azzurra come Kalidou Koulibaly, ilha trovato in Kim Min-Jae il suo nuovo baluardo difensivo, il difensore prelevato quest’estate dal Fenerbache non ha fatto rimpiangere il senegalese, rivelandosi un uomo e un calciatore sul quale fare sicuro affidamento. Le ottime prestazione del difensore coreano hanno attirato l’attenzione dei grandi club d’Europa e una di quelle più interessate al classe ’96 è il Manchester United di Erik Ten Haag. Min-Jae Kim (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Ladi Kim: sarà altissima! A spaventare i tifosi azzurri, è la presenza nel suo contratto di unarescissoria valida solo per l’estero e solo per il prossimo mese di giugno. Riguardo alle cifre della ...