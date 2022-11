Rientri e assenze | i convocati di Cannavaro per la Reggina

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un bicchiere indubbiamente mezzo pieno rispetto alle ultime uscite, ma come ammesso da Fabioin conferenza stampa, il Benevento dovrà fare ancora i conti con l’emergenza per la sfida con la. Il tecnico giallorosso recupera cinque pedine, ma per il match contro l’amico Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di altrettanti calciatori. Pastina ha scontato il turno di squalifica e sarà a disposizione dell’allenatore, che recupera per la trasferta calabrese anche i vari El Kaouakibi, Kubica, Viviani e Simy. Pedine preziose che andranno ad ampliare il ventaglio di scelte a disposizione di, nonostante ledi Glik, impegnato ai Mondiali con la Polonia, e degli infortunati Veseli, Tello, Ciano e Vokic. Sono 23 i calciatoriper ...

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora"

Cosa accadrà da gennaio dipenderà anche daie da come i titolari naturali cambieranno ... Sarri 5,5: troppo pesanti leper una Lazio che non ha la profondità di rosa della Juve, paga ......Covid (dunque risorse che si aggiungono al personale in servizio e non da sostituire con i... mentre per altre tipologie di"il dato risulta costante rispetto agli ultimi anni ". "Gli ... CIRC. 093 INDICAZIONI per ASSENZE alunni e CERTIFICATI per il rientro a scuola – Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora" Alla vigilia del match dello "Scida" tra Crotone e Latina, mister Di Donato analizza il momento della squadra in conferenza stampa. Qual è la situazione infortunatiDue rientri eccellenti: l'italoamericano ko con i Magic, James protagonista.NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Due rientri eccellenti si ...