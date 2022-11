Reggia di Carditello | l' altro gioiellino sconosciuto dei Borbone in provincia di Caserta!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 26 novembre 2022)di, un vero e proprioprogettato dal Colleciniai più: oggi di nuovo in attività! Quando si parla di palazzi reali, inevitabilmente salta alla mente l'imponentedi Caserta. Per i, il capolavoro di Vanvitelli veniva utilizzato come la propria residenza estiva, o di piacere. Eppure, nonostante fosse la "seconda casa", ladi Caserta rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico, capace di competere, se non addirittura di superare, anche la celebredi Versailles, abitazione dei reali francesi. Le due città ancora oggi fanno a gara per decretare quale tra le due possa essere la più bella e, spesso, anche gli stessi visitatori sono indecisi su quale scegliere! Se Caserta era la ...