Recuperi monstre alla ripresa dei campionati | la scelta della Premier League!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 novembre 2022) Quello in Qatar sarà ricordato come uno dei Mondiali più rivoluzionari di sempre. Tra le peculiarità più inedite spiccano i maxiconcessi dai direttori di gara, decisione presa da Pierluigi Collina per recuperare i minuti persi nei 90 minuti. Ladell’ex arbitro italiano, oggi presidenteCommissione ArbitriFIFA, è indirizzata verso l’introduzione del tempo effettivo. Collina Mondiali 2022 Una rivoluzione che appare ancora lontana: basti pensare che il tempo effettivo medio del Mondiale attuale ricalca quellomassima competizione internazionale giocata in Russia nel 2018. Come spesso accade le novità adottate per la prima volta ad un Mondiale vengono importate nei. C’è infatti chi ha già deciso di adottare la riforma dei ...