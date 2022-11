RdC | altro che cancellarlo | arriva il nuovo bonus | ricco aiuto Meloni | chiediamolo | notevole importo

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 26 novembre 2022) Reddito di cittadinanza. Se si pensa alla passata campagna elettorale, quante dichiarazioni ritornano in mente, tra chi voleva abolirlo e chi rafforzarlo. Ed ora si riparla del reddito di cittadinanza ed il governo… Reddito di cittadinanza si e reddito di cittadinanza no. Nella torrida campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre scorso, combattuta tra spiagge e piazze assolate, l’argomento maggiormente dibattuto era proprio quello sulla misura per combattere la povertà fortemente voluta nel 2019 dal Movimento 5 Stelle. Reddito di cittadinanza (Fonte: ilovetrading.it)La storia ha sancito che il centro – destra ha vinto le elezioni. E più la parte destra che il residuo di centro ancora esistente all’interno della coalizione, ha deciso che il reddito di cittadinanza dovrà subire delle modifiche sostanziali. La Legge di Bilancio appena varata ha dato ...