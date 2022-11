(Di sabato 26 novembre 2022) Il deputato Aboubakar, autosospesosi dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana, è finito nel mirino dei media anche la villetta comprata insieme a sua moglie, nota come "Lady Gucci"

ilGiornale.it

Altoatesine di origine, entrambetra studio in università e lavoro , conducendo le loro vite ...che ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "# Bastaviolenzasulledonnedisabili " (l'......fondi per creare più centri antiviolenza possibili sul territorio e proteggere le donne che... il coraggio e la forza, dal'Orange World. Da oggi fino al 10 dicembre si terranno diverse ... "Qui vivono i Soumahoro". Ecco la villa da 450mila euro Il deputato Aboubakar Soumahoro, autosospesosi dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana, è finito nel mirino dei media anche la villetta comprata insieme a sua moglie, nota come "Lady Gucci" ...