Quegli intrecci del Brasile con Russia e Cina | Rampini tira fuori la sconfitta “occidentale”

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilha visto il ritorno di Lula al potere dopo la vittoria nelle elezioni contro Bolsonaro. Ma alcune scelte politiche non sono cambiate nel passaggio di testimone tra i due presidenti, in particolare quelle sulla gestione dei rapporti di politica estera. In primis da parte delc'è il rifiuto di applicare le sanzioni economiche decise dall'Occidente contro ladopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La questione viene analizzata da Federicosul Corriere della Sera: “Ilè parte dell'emisferoin senso geografico, ma non si riconosce necessariamente nell'Occidente geopolitico. Come molti paesi emergenti continua a covare una cultura del risentimento anti-colonialista verso il Nord del pianeta. Si riconosce nel nuovo assembramento di paesi ...