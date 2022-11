Qatar | pagelle degli ‘italiani’ | Lautaro scialbo | quasi un peso | Theo the best | Szczesny supremo

Ledi Argentina - Messico 2 - 0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di2022. Nel girone C a Losail Albiceleste contro ...... match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di2022. Nel girone C partita ... LEContinua il Mondiale in Qatar: le pagelle e il tabellino della grande partita tra l'Argentina di Lionel Messi e il Messico.Probabili formazioni Tunisia-Francia: terza giornata Mondiali Qatar 2022. Ballottaggi, squalificati e indisponibili ...