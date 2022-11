(Di sabato 26 novembre 2022) Il presidente in difficoltà sul fronte interno, iniziativa propagandistica con le donne filo Cremlino. La Nato: presto l'Ucraina nell'anza. Intanto Zelensky critica il sindaco di Kiev: rifugi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente in difficoltà sul fronte interno, iniziativa propagandistica con le donne filo Cremlino. La Nato: presto l'Ucraina nell'Alleanza. Intanto Zelensky critica il sindaco di Kiev: rifugi ...ZAPORIZHZHIA 1 - KIEV, BOMBE SU REPARTO MATERNITA' ZAPORIZHZHIA; UCCISO NEONATO (AGI) - Un neonato e' rimasto ucciso in un bombardamento russo su un reparto maternita' di un ospedale di Zaporizhzhia, ... Putin arruola anche le madri "Non credete alle fake news I vostri figli morti sono eroi" Il presidente russo Vladimir Putin, 70 anni, ha ricevuto un gruppo selezionato di madri dei soldati morti nella “operazione speciale“ ...