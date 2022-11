Pugni e insulti razzisti ad un avversario | calciatore squalificato per 14 giornate

(Di sabato 26 novembre 2022) Quattordicidi squalifica per ie glia un: questo il provvedimento preso per undel Leini, una squadra che milita nel campionato dilettanti ...

Quattordici giornate di squalifica per ie glirazzisti a un avversario : questo il provvedimento preso per un calciatore del Leini, una squadra che milita nel campionato dilettanti piemontese di seconda categoria. Secondo il ...... una situazione che si protraeva da anni, a partire dal dicembre 2020, l'uomo ha ripetutamente maltrattato la giovane compagna, insultandola, minacciandola e percuotendola con schiaffi e, ... Insulti razzisti, calci e pugni all'avversario: giocatore del Leinì squalificato per 14 giornate La società Leini si è dissociata dal comportamento del .... La Romanese, il giocatore ha rivolto all'avversario 'una frase di chiaro ed inequivocabile contenuto discriminatorio, dopo di che lo colpiva ...Quattordici giornate di squalifica per i pugni e gli insulti razzisti a un avversario: questo il provvedimento preso per un calciatore del Leini, una squadra che milita nel campionato dilettanti piemo ...