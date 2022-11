Puglia | maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca oggi e domani Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 26 novembre 2022) Alcune regionisono in codice arancione per l’(immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della). Per lacon validità dalle 8 per ventiquattro-trentasei ore secondo il messaggio diffuso dal dipartimento della. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Venti: da forti adai quadranti orientali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo, ...

La domenica, questo primo ciclone si sposterà dal Basso Tirreno fino a Malta, portando ilpiù a Sud: nel mirino di questa intensa perturbazione ci saranno ancora, Basilicata, Calabria ...E' quanto denuncia la Coldiretti, in riferimento all'ultima ondata di, sulla base dei dati Ispra che in, su una superficie di 19.541 kmq, registrano un'area a pericolosità ...3' di lettura 26/11/2022 - (Adnkronos) - Un treno di cicloni è in arrivo nei prossimi 10 giorni, e il primo è già in approfondimento in queste ore, sul Basso Tirreno, con piogge intense e venti di bur ...Nuovi cicloni sono in arrivo nei prossimi 10 giorni, con maltempo e neve sull'Italia. Il primo è già in approfondimento, in queste ore, sul Basso Tirreno con piogge intense e ...