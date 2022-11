(Di sabato 26 novembre 2022) Lo scandalo delleerative legate ai familiari disi ingrossa. Tanti gli intrecci, le zone d’ombra e le ipotesi di reato per le dueerative di accoglienza dei migranti gestite dalla moglie, Liliane Murekatete, e dalla suocera, Marie Therese Mukamitsindo, del deputato nigeriano eletto con Sinistra e Verdi. Una vicenda, che va oltre lo scandalo degli stipendi non pagati per anni ai dipendente. Tanto che ieri – come riporta Repubblica – il procuratore capo Giuseppe De Falco ha confermato che le indagini sono in corso. In rene a “temi diversi e complessi. Che concernono l’impiego dei fondi erogati, i rapporti con l’erario, con i dipendenti e con i soggetti coinvolti”., dal business dei migranti aucraini Dopo il fruttuoso ...

Secolo d'Italia

Sono invece 63 ipresi in carico oggi in Asl3 mentre altri 39 sono stati assistiti a Villa Bombrini.' Lo ha annunciato il presidente dellaLiguria, Giovanni […] Navigazione ...In quello presentato dallaLazio per l'accoglienza deiucraini tra le le quattro cooperative incaricate in provincia di Latina le troviamo entrambe, ciascuna con contributi che ... Profughi, la Regione Lazio di Zingaretti "elargì" 500mila euro alle coop della famiglia Soumahoro Un enorme incendio è scoppiato in un campo per sfollati nel distretto costiero di Al-Khokha sul Mar Rosso, nello Yemen occidentale, in una delle tende del campo di Al-Alili. Le fiamme sono divampate v ...POVOLETTO - È bufera a Povoletto sulla situazione di una ventina di minori stranieri non accompagnati accolti in una struttura di Grions del Torre, a pochi giorni da un'ispezione ...