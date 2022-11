PRE PRO SESTO-PORDENONE | MISTER DI CARLO ALLA VIGILIA DEL MATCH

Leggi su udine20

(Di sabato 26 novembre 2022) “È un campionato equilibrato in cui bisogna dimostrare di essere sempre al top. Con la Prosarà un’altra partita tosta, in cui dovremo mettere in campo mentalità, cuore e intensità”.Dipresenta in conferenza stampa la trasferta di domani con la Pro. Powered by WPeMatico