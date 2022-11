Pozzuoli | colpita dall’alluvione la zona di Licola

(Di sabato 26 novembre 2022) Ancheè in ginocchio a causa del maltempo che sta flagellando la Campania da 24 ore: via delle Colmate e la piana dile zone più colpite. Diverse le famiglie rimaste isolate, soccorse dai volontari della Protezione Civile del Comune di. Il livello dell’Alveo dei Camaldoli cresce sempre di più ed è questo Il Blog di Giò.

... Pietro Lagnese, proprio su uno dei traghetti che fanno la spola tra i porti di Napoli ee ... "Ci uniamo nella preghiera e nella solidarietà alla comunità di Ischiaoggi da una frana ...Mattarella, vicino alla popolazionIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ...alla luce del mare forza 11 che sta rallentando l'arrivo di uomini e mezzi da Napoli e: per ...Vorrebbe recarsi al più presto a Casamicciola Terme per essere vicino a quello che da un anno è diventato anche il suo popolo, colpito ancora una volta da un’alluvione. Ma ora non è possibile: il mare ...Uniti nel dolore e nella preghiera per la popolazione colpita nuovamente da questa calamità naturale. Così si è espresso il vescovo di Pozzuoli, monsignor Ge ...