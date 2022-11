Pozzallo | sindaco rimuove la “X” da “XMAS” per evitare richiami al fascismo “Qualcuno ha voluto travisare la scritta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Una luminaria natalizia dalla quale è stata tolta la “X”, peral. Succede a, comune in provincia di Ragusa, dove ilRoberto Ammatuna ha deciso di eliminare la lettera nella, che in tutto il mondo viene utilizzata come abbreviazione di Christmas, a seguito di alcune segnalazioni di protesta dei cittadini, convinti potesse essere un riferimento fascista alla Decima Mas. “In occasione delle feste di Natale nella piazza principale diè stata installata, così come avviene in tutta Italia, una. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale.ha ...