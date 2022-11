Polonia-Arabia Saudita | Szczesny | “Avevamo studiato il loro rigorista | sono andato a sinistra e poi a destra”

(Di sabato 26 novembre 2022) Il portiere della, Wojciech, ha commentato la vittoria ottenuta questo pomeriggio contro l’. L’estremo difensore della Juventus ha parlato in particolare dell’episodio del rigore parato a Salem Aldawsari e della successiva parata su Alburayk, queste le sue parole: “come li tira. Sapevo che aspettava di vedere che cosa avrei fatto prima di tirare, mimosso versoe poie lui ci è cascato. Su Alburayk è stato più difficile anche se, in caso di gol, l’arbitro avrebbe dovuto annullare perchè era entrato troppo presto in area”. SportFace.

Dopo la clamorosa sconfitta all'esordio con l'Saudita, l'Argentina cerca il riscatto contro il Messico nel secondo turno della fase a ...con 0 punti mentre il Messico ha pareggiato con la...Con i gol di Zielinski e Lewandowski, al suo primo centro in un Mondiale, labatte un'Saudita che spreca un calcio di rigore e mette le mani sul primo posto del girone C.avanti alla prima conclusione grazie alla firma del "napoletano" Zielinski, quindi ...Prima vittoria per la Polonia che supera per 2-0 l'Arabia Saudita in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo C. Decidono le reti di Zielinski nel primo tempo e di Lewandowski nella ripresa ...SSCN- Zielinski in gol ai Mondiali. Il centrocampista del Napoli protagonista del match Polonia-Arabia Saudita terminato col successo polacco per 2-0 nella seconda giornata del Gruppo C. Piotr ha ...