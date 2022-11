Polonia - Arabia Saudita 2 - 0 | Zielinski e Lewandowski firmano il successo

(Di sabato 26 novembre 2022) Seconda partita del girone C, latrova la sua prima vittoria nel Mondiale e sale in testa al Girone aspettando di vedere il Messico sfidare l'Argentina. Buona prova dell'che ha ...

La Polonia (4 punti) guida dunque il girone C dei Mondiali, seguita proprio dall'Arabia Saudita (3 punti). Chiudono Messico (1 punto) e Argentina (0 punti) che si sfideranno in serata. Primo tempo: ...Polonia-Arabia Saudita, il primo tempo. L'inizio è tambureggiamte con continui ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra. La gara non si sblocca e i ritmi si abbassano a 10 minuti dalla fine de ...GOL! POLONIA-Arabia Saudita 2-0, rete di Lewandowski. Si interrompe finalmente la maledizione del bomber polacco, che trove la sua prima rete in un Mondiale: erroraccio di Al Malki… Leggi ...