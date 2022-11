Poliziotto prende a manganellate un 25enne romeno | ma i passanti riprendono la violenza

(Di sabato 26 novembre 2022) Rieti. Un agente di Polizia sarà sottoposto a procedimento disciplinare dopo che un video, registrato da alcuni, sembrerebbe averlo immortalato mentre, durante le concitate fasi di un arresto, colpiva undi origine romena con il manganello di servizio. Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, venerdì 25 novembre, intorno alla mezzanotte, nel centro storico del capoluogo reatino. Qui la Polizia aveva ricevuto una segnalazione che parlava di un un giovane, in evidente stato di ebrezza, che con calcl e pugni aveva danneggiato delle autovetture nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo la prima, ne sono seguite molte altre di chiamate al 112. L’individuo, particolarmente ”eccitato” successivamente si era recato in piazza Oberdan, continuando comunque con la sua opera distruttiva, concentrata soprattutto sui cestini destinati ai ...

Poliziotto prende a manganellate 25enne, i passanti filmano la violenza: avviata inchiesta disciplinare Rieti. Un agente di Polizia sarà sottoposto a procedimento disciplinare dopo che un video, registrato da alcuni passanti, sembrerebbe averlo immortalato mentre, durante le concitate fasi di un arresto ...