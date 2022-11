ilmattino.it

Un percorso virtuoso quello degli Ersu siciliani che, se pur non condifficoltà, sono ... ma non possiamo ragionare più solo con l'ottica del: dobbiamo pensare anche al dopo. Siamo qui ...Un percorso virtuoso quello degli Ersu siciliani che, se pur non condifficoltà, sono ... ma non possiamo ragionare più solo con l'ottica del: dobbiamo pensare anche al dopo. Siamo qui ... Pnrr, poche domande: in Campania 12mila bimbi resteranno senza nido Percentuale studenti di dottorato stranieri sul totale degli studenti di dottorato nei paesi europei, anno 2018 Negli ultimi anni il numero di neo dottori di ricerca in Italia è in costante calo: dagl ...I sindaci non presentano la domanda ma, se pure lo avessero fatto, non ci sarebbero stati soldi a sufficienza. Un diabolico connubio di pigrizie locali e insipienze nazionali che sottrae il ...