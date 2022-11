Perché la Disney crede di non farcela senza il suo superboss Bob Iger

La scuoladi Topolino, da sempre eccellenza del fumetto italiano, era già rinomata per le ... il capolavoro di un artista enorme, permeato da una magia inspieagbile (anche, se fosse del ...È un dato davvero preoccupante per la pellicola, e la pandemia non può essere incolpata,un ... il pubblico americano sta iniziando a dare per scontata l'uscita dei film d'animazionein ...