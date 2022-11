Per cosa mi offrivano un milione a sera Paola Barale | rivelazione inedita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022)è diventata famosa come sosia di Madonna. Una somiglianza, quella con la Ciccone, che l'ha aiutata molto nel muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: "Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica", racconta in una intervista a Il Corriere dellala showgirl che è stata appena eliminata come concorrente di Ballando con le stelle, su Rai uno. "Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo", prosegue la. "Non era facile per me ma l'ho fatto perché all'epoca mia madre mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano 1(di lire) a". E lei era talmente somigliante alla pop star che le bastava un po' di rossetto e lo stesso look per diventare la copia precisa di Madonna: ...