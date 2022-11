Pensioni scattano a 2 100€ mese ultimo primo cedolino anno ma ci sono anche i tagli | spiegazione normativa

(Di sabato 26 novembre 2022) Arrivano ricchi aumenti sullema arrivanoe vediamo chi potrà beneficiare degli aumenti e chi invece purtroppo dovrà subire i. Andare avanti per i pensionati sta diventando veramente difficoltoso. Con una terribile inflazione al 12%, i pensionati hdifficoltà a fare la spesa ma hdifficoltà a pagare la rata del mutuo oppure l’affitto. I pensionati che leggono I Love Trading spesso si scrivono proprio per raccontarci come l’inflazione sia una vera e propriaola che rende la vita ancora più difficile. Aumento2023 (Fonte: ilovetrading.it)Proprio voi nelle vostre lettere ci raccontate come vivere con la pensione sia sempre stato veramente arduo ma da quando c’è l’inflazione questo ...

...sogliatagli progressivi. La rivalutazione quindi sarà dell'80% per la fascia 2.096 - 2.620 euro per poi scendere progressivamente al 55%, al 50%, al 40% e infine al 35% per le......sogliatagli progressivi. La rivalutazione quindi sarà dell'80% per la fascia 2.096 - 2.620 euro per poi scendere progressivamente al 55%, al 50%, al 40% e infine al 35% per le...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Calcolo rivalutazione pensioni 2023. Il governo Meloni cambia il metodo di calcolo, sostituendo gli scaglioni con le fasce. Per gli assegni fino a 2.100 euro non cambia nulla. Dopo scattano i tagli da ...