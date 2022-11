Pattinaggio artistico | Mai Mihara batte Loena Hendrickx in volata al Grand Prix di Espoo

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Maiha vinto la tappa del2022 diche si è disputata sul ghiaccio di(Finlandia). La giapponese si è distinta sulle note di “El Amor Brujo” nel free skating, venendo premiata con il punteggio complessivo di 130.56 (63.92 per la parte tecnica, 66.64 per i components) e trionfando così con il totale di 204.14. La 23enne, reduce dal sigillo al John Wilson Trophy, ha firmato una bella doppietta e ha staccato meritatamente il biglietto per le Finali, che andranno in scena tra un paio di settimane a Torino. Maiè riuscita are inla belga, che conduceva con 1.3 punti di vantaggio dopo lo short program di ieri. La vice ...