Pattinaggio artistico | Grand Prix 2022-2023 | gli azzurri qualificati alle Finali Guignard-Fabbri guidano la spedizione dei record

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Il dado è tratto. Per la prima volta nella storia l’Italia delprenderà partedel, quest’anno in scena al PalaVela di Torino dal 7 all’11 dicembre, con la bellezza di cinque rappresentanti. Dopo sei tappe infatti, glipossono vantarsi di avere conquistato almeno un piazzamento in tutte le categorie a cui hanno partecipato, ovvero singolo maschile, coppie d’e di danza. Manca all’appello dunque il singolo femminile, specialità in cui appunto l’Italia non ha presenziato con nessuna atleta. Ma chi vedremo sul ghiaccio del capoluogo torinese? Innanzitutto il giovane Nikolaj Memola, il primo a staccare il pass in categoria Junior grazie alla seconda posizione ottenuta al ...