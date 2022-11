Paola Barale | “Mi davano un milione a sera per fare la sosia di Madonna…”

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 novembre 2022)è stata eliminata a «Ballando con le Stelle», nonostante fosse una delle favorite. Ora è tornata a brillare a teatro, nello spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”, ma in cuor suo spera di rientrare al dancing show del sabatodi Rai 1: «Mi dispiace tanto essere stata eliminata anche se spero nel ripescaggio. Temo di essere un diesel». A proposito delle parole del suo maestro di ballo, che in diretta tv le ha dato della “lenta” nell’imparare, la showgirl ha spiegato al «Corriere della»: «Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo dovuta alla sua scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in vent’anni. Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come ...