Pago dunque sono La nuova stagione dei social network

(Di sabato 26 novembre 2022) Foto, video, post e altri contenuti esclusivi saranno su abbonamento. Le piattaforme cambiano identità corteggiando gli utenti più fedeli. La notifica bussa da Instagram la mattina presto, durante uno stato sospeso di stordito dormiveglia: l’atleta californiano a cui tentiamo (con esiti rivedibili) di copiare esercizi per addominali e pettorali, ci lascia intendere che la pacchia è finita. O che, almeno, nulla sarà più come prima: vorrebbe 10,99 euro al mese per farci accedere a storie, post e video in diretta, oltre a inserirci in una chat per soli iscritti nella quale, visto il prezzo, sarà ragionevole chiedergli consigli legati all’alimentazione e al fitness. È uno dei tanti esempi del terremoto in corso, della prospettiva all’orizzonte: dopo esserci abituati a pagare abbonamenti per la musica e i podcast, il calcio e le serie tv, la prossima normalità potrebbe essere quella di ...