Pagelle Polonia-Arabia Saudita | voti Mondiali 2022

(Di sabato 26 novembre 2022)Szczesny, 7: decisivo. Non si fa sorprendere al 13? sul destro da poco oltre il limite di Kanno che riesce a deviare sopra la traversa. Intuisce e respinge il rigore di Al Dawsari ed è strepitoso sulla ribattuta di Al Breik. In avvio di ripresa salva da pochi passi su Al Dawsari. Bereszynski, 6: sulla corsia di sinistra tiene la posizione senza mai andare in difficoltà, durante la ripresa inizia spingere con maggiore frequenza offrendo un pallone al bacio per Milik che colpisce di testa la traversa al 64?. Glik, 6: coordina con personalità una linea difensiva che regge bene l’urto nel primo tempo per poi subire poco nella ripresa. Kiwior, 6: confermato al centro della linea difensiva lo spezzino offre una prestazione solida, ammonito al quarto d’ora per un fallo ...