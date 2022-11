Oriana Marzoli | rivelazioni piccanti su Antonino al Gf Vip

(Di sabato 26 novembre 2022)si sono lasciati dopo una settimana di frequentazione e in queste ore la modella ha fatto una confidenza hot a Sarah Altobello La liaison traSpinalbese è durata dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 poco più di una settimana. E poi tutto è finito per uno scivolone della modella durante un momento di sconforto del vippone. Da allora tra i due è calato il gelo e Spinalbese non vuole sentire ragioni. La modella però piange e si dispera dentro il loft. Spinalbese ha confidato ai suoi compagni: “No, non c’è possibilità di ritorno. Con lei sono stato bene, ma parlavamo solo di cose superficiali. La prima volta che abbiamo affrontato un argomento serio lei è scivolata. Le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi ha risposto che ...

Poco più di una settimana, ecco quanto è durata la chimica artistica trae Antonino Spinalbese . I due si sono divertiti per qualche giorno (almeno in camera) e poi tutto è finito per colpa della reazione della spagnola ad un momento di sconforto dell'ex di ..."Ti capisco, anche a me manca tanto il mio cane", ha rispostoad Antonino Spinalbese che le stava esternando il dispiacere e la nostalgia per la sua bimba all'esterno, la piccola Luna ...Momento di forte imbarazzo nella Casa del Grande Fratello Vip per Oriana Marzoli che si ritrova a rispondere a una domanda di Sarah Altobello circa ...Gf Vip 7, Sarah Altobello chiede a Oriana Marzoli se Antonino Spinalbese sia ben dotato: la risposta della venezuelana ...