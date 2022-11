Oriana Marzoli | la confidenza molto piccante su Antonino Spinalbese

Leggi su biccy

(Di sabato 26 novembre 2022) Poco più di una settimana, ecco quanto è durata la chimica artistica tra. I due si sono divertiti per qualche giorno (almeno in camera) e poi tutto è finito per colpa della reazione della spagnola ad un momento di sconforto dell’ex di Belen, che poi si è confidato con i suoi amici: “No, non c’è possibilità di ritorno. Con lei sono stato bene, ma parlavamo solo di cose superficiali. La prima volta che abbiamo affrontato un argomento serio lei è scivolata. Le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi ha risposto che anche a lei manca il suo cane. Ma dai come si fa? Ho capito che non è la donna per me. Io prima di cercare una fidanzata cerco una donna che possa andare bene anche a mia figlia. Qui manca proprio la materia prima“....