Oriana Marzoli fa una confessione hot su Antonino Spinalbese

Grande Fratello

"Ti capisco, anche a me manca tanto il mio cane", ha rispostoad Antonino Spinalbese che le stava esternando il dispiacere e la nostalgia per la sua bimba all'esterno, la piccola Luna ...Antonino Spinalbese esempre più distanti Antonino Spinalbese esono sempre più distanti. I due gieffini si sono piaciuti sin dall'inizio e sono stati anche molto vicini,... Oriana Marzoli: “Mi sento meglio” - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Giaele De Donà ‘on fire’ nella casa del GF Vip, dove affonda Antonino Spinalbese con un discorso semplice e a rigor di logica inattaccabile… Leggi ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...