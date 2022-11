Oriana Marzoli di nuovo in lacrime al GF Vip | i motivi

La risposta diè stata affermativa e Sarah si è mostrata incredula: Laha poi ribattuto: Le due gieffine sono poi scoppiate a ridere rendendo virale il siparietto. Scopri le ultime ...L'esplosiva Guendalina ha scatenato il putiferio in diretta, demolendo in diretta Antonella Fiordelisi e, in seguito, anche. Anche l'ingresso della modella Taylor Mega ha scombinato ...Oriana Marzoli pochi giorni fa ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. La giovane gieffina in breve tempo ha stretto un legame speciale con il coinquilino Antonino Spinalbese.Al Grande Fratello Vip, le due Vippone hanno dato vita ad un siparietto subito diventato virale: le dimensioni di Antonino Spinalbese, ecco cosa è emerso.