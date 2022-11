Olanda | maglie Qatar all’asta | raccolti 60mila euro per i migranti

(Di sabato 26 novembre 2022) L’ha messoleutilizzate durante il match contro il Senegal ai Mondiali di2022. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, la somma raggiunta si aggira ai 64mila, e sarà destinata ai lavoratoriche hanno permesso la costruzione degli stadi che stanno ospitando il Mondiale. Gli Orange hanno già deciso che anche ledei giocatori scesi in campo contro l’Ecuador e quelle utilizzate nell’ultima sfida contro ilsaranno messe, e anche in quel caso i guadagni andranno ai lavoratori. SportFace.

E poi utilizzando i proventi dell'asta delle nostre da competizione per cofinanziare gli aiuti '. Foto: Lapresse... che al massimo con l'ultimo match contro l' potrebbero salire a 3 punti, ma ed ... cercare di dare una spinta in più al nuovo tecnico la federazione qatariota ha allentato le proprie... Nella ripresa bastano 4', però, a Valencia per pareggiare i conti mettendo dentro, da due passi, un tiro di Estupinan ribattuto da Noppert. Si chiude sull'1-1 e il risultato elimina il Qatar Fa tutto ...