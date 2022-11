Olanda | maglie indossate contro il Senegal all’asta | raccolti 60mila euro per i lavoratori migranti

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Splendido gesto da parte dell’, che ha deciso di metterelettenel match dei Mondiali di Qatar 2022il. La nazionale orange ha ricavatoe li donerà in beneficienza ai. La stessa iniziativa verrà ripetuta in occasione della garal’Ecuador. Solo applausi per gli Orange, bravi ad aiutare in maniera concreta e senza infrangere alcuna regola. SportFace.