NBA | i rivali di Paolo Banchero per il titolo di rookie dell’anno | forti candidature di Mathurin ed Ivey

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022)è tornato in campo questa notte. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft NBA da parte degli Orlando Magic è sceso di nuovo sul parquet dopo 18 giorni di assenza causati da una distorsione alla caviglia sinistra e ha chiuso la sfida con i Philadelphia 76ers, persa per 107-99, con 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist con un onesto 5-12 dal campo (1-3 da tre punti). Finora la stagione del cestista con passaporto italiano è assai positiva, per quanto riguardano i numeri personali. In 12 partite giocateha medie di 23,2 punti, 7,9 rimbalzi e 3,6 assist in quasi 35 minuti; per quanto riguarda is, i giocatori al primo anno, il giocatore degli Orlando Magic è nettamente il migliore. Ma al momento, dopo un mese di regular season, non è considerato il favorito per ildi ...