Napoli | Spalletti | “Periodo per rimettere a posto le cose”

Il tecnico delLucianoha parlato in esclusiva a Rtv38 a margine della serata organizzata dall'Associazione Neri Ferramosca. Guarda il Mondiale o pensa alla ripartenza ' Nessuno dei due, sto con ...Lo ha detto il tecnico del, Luciano, parlando a Firenze a margine di una serata dell'associazione Neri - Ferramosca. Iltorna ad allenarsi lunedì a Castel Volturno prima di ..."Non guardo i Mondiali e non penso alla ripartenza del campionato, ora. Sto con la famiglia e me la godo perche' non standoci insieme a Napoli ...Ci siamo per la cessione in prestito di un giocatore del Napoli in particolare: il partenopeo cambia casacca in Serie A a gennaio.