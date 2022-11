Morto “improvvisamente” il ministro degli Esteri bielorusso Kiev | “Forse avvelenato” Mosca | “Scioccati”

(Di sabato 26 novembre 2022) È mistero sulla morte deldella Bielorussia, Vladimir Makei. Il 64enne, considerato un possibile successore di Aleksandar Lukashenko, è scomparso “”, secondo quanto dichiarato da Anatoly Glaz, portavoce del ministero, che oggi ha dato la notizia. “Siamo”, ha commentato sul proprio canale Telegram, Maria Zakharova, portavoce invece del ministerorusso. Tra due soli giorni, Makei aveva in programma un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov. Secondo, dietro la morte del capo della diplomazia bielorussa ci starebbe proprio la mano di. “Ci sono voci secondo cui potrebbe essere stato ...

Vladimir Makei èall'età di 65 anni. In carica dal 2012, era stato prima favorevole a un riavvicinamento di Minsk all Ue, ma poi aveva cambiato idea dopo le proteste di massa del 2020 contro i ......04 Kiev: "Ministro bielorusso potrebbe essere stato avvelenato" 15:02 Bielorussia:il ministro degli Esteri 10:02 Capo staff Zelensky: "Russia pagherà per vittime Holodomor" 08:..."Il ministro degli Esteri Vladimir Makei è morto improvvisamente", ha detto il portavoce del dicastero Anatoly Glaz citato da Sputnik Bielorussia, ripresa dall'agenzia… Leggi ...Intanto, ci sono voci che la morte improvvisa di Makei sia dovuta ad un avvelenamento. Lo scrive su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero ucraino dell’Interno, ipotizzando che si ...