Morta Irene Cara | premio Oscar per ' ' Fame' ' e ' ' Flashdance' ' | ecco chi era

(Di sabato 26 novembre 2022) E', la cantante aveva 63 anni: diventata famosa con brani noti in tutto il mondo come \''\'', colonna sonora del film ...

E'Cara, la cantante aveva 63 anni: diventata famosa con brani noti in tutto il mondo come \''Fame\'', colonna sonora del film ...la celebre cantante Secondo quanto si apprende in queste ore dalla stampa internazionale, è deceduta improvvisamenteCara , nota cantante statunitense autrice di brani di assoluto ...Addio alla cantante Irene Cara, nota per le title track di Fame e Flashdance. L'annuncio è arrivato dal suo addetto stampa tramite i social network: "È con profonda tristezza che a nome della sua fami ...Irene Cara, un pilastro della musica americana e mondiale si è spenta nelle scorse ore; la conferma arriva dalla sua agente e dalla famiglia.