Monza | l’agente di Cragno si sfoga | “Lo hanno fatto fuori | inspiegabile che non abbia mai giocato”

(Di sabato 26 novembre 2022) Graziano Battistini, agente di Alessio, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva la difficile situazione che sta vivendo il portiere del: “Non voglio essere polemico, ma Alessio sta vivendo una situazione grottesca. E’ arrivato alda portiere della Nazionale e inspiegabilmente non ha mai. Lomessoprima ancora di sbagliare o di dimostrare di non essere all’altezza. Ma Alessio è un campione e tornerà più forte di prima. Questa stagione gli permetterà di fortificarsi“. SportFace.

