Mondiali | Stramaccioni | “Assegnazione a Qatar scelta ponderata dalla Fifa”

Leggi su italiasera

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Le polemiche sull’deidi Calcio al? “Il discorso è delicato. Per me è difficile sentire dire che l’alè stata un errore. Mi spiego: io non dico che non sia stato un errore, ma chi lo ha detto non lo può dire, perché in una stagione sportiva, cioè in un anno, alè stato assegnato, nell’ordine: dicembre 2021 la Coppa arabica, dicembre 2022 il Mondiale di Calcio, 2023 la Coppa d’Asia. Come fa ad essere un errore? Gli hai dato tre manifestazioni! E’ chiaro che la cosa è stata più che”. Così Andrearisponde, in un’intervista con l’Adnkronos, sulle polemiche che caratterizzano lo svolgimento deiin un Paese come il, ...