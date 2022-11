Mondiali | l' Australia batte la Tunisia e si rimette in gioco per gli ottavi

I transalpini hanno impressionato nella prima contro l'(4 - 1) mentre la Danimarca si è fermata su uno scialbo e poco tecnico 0 - 0 con la Tunisia. Per Gollo - Predictor oggi sarà tutta un'...VIDEO HIGHLIGHTS TUNISIA -0 - 1 IL GOL DI DUKE 0 - 1 CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI COMPLETA DI TUNISIA -0 - 1Aymen DAHMEN 6 – Non può nulla in occasione del gol di Duke, per il resto non deve compiere interventi. Montassar TALBI 6,5 – Tra i migliori della Tunisia: diagonali perfette e grandissime chiusure. Y ...Tutte le partite del gruppo C e D dei Mondiali in Qatar 2022. Ci saranno dei match affascinanti. La lotta per gli ottavi di finale è ancora molto aperta.