Mondiali | Flick | ho un grande gruppo che domani darà il massimo

"Abbiamo effettuato 25, 26 tiri in porta contro il Giappone ma abbiamo segnato solo un gol - ha proseguito- , ne abbiamo discusso a fondo e ora sappiamo dove abbiamo sbagliato. Domani sarà ......prevede l'obbligo per i partecipanti di essere presenti sempre con il ct e un giocatore. Almeno una multa, sembra assicurata. "Tra andata e ritorno c'è un viaggio di tre ore - ha detto...Il Ct della Germania, Hansi Flick, ha parlato in vista del match dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Spagna. Ecco le sue parole.Luis Enrique non cambia la formazione che ha rifilato sette gol alla Costa Rica. dunque, ancora panchina per Morata, gioca Asensio. Rodri sempre favorito su Eric Garcia nel ruolo di difensore centrale ...