Mondiali | Argentina-Messico LIVE

(Di sabato 26 novembre 2022) Non doveva esserlo, ma, seconda partita della seconda giornata del gruppo C deidi Qatar 2022 potrebbe essere già...

Sky Tg24

... in un'intervista esclusiva con l'Adnkronos, racconta l'esperienza come telecronista dei... Parlando della partita- Arabia Saudita, conclusasi con la clamorosa vittoria del team ...Dalla Germania alla Spagna, passando pere Brasile: ecco tutti i bomber ignorati. Dati Transfermarkt Mondiali 2022, Francia-Danimarca 2-1: Bleus a ottavi. Alle 20 Argentina-Messico. DIRETTA Tra i protagonisti dei mondiali di calcio c’è sicuramente anche Andrea Stramaccioni, che in un’intervista con l’Adnkronos, ...Durante una chiacchierata in cucina, i Vipponi discutono dei Mondiali di calcio in Qatar ... Wilma Goich interviene rivelando le sorti dell’Argentina. “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”, ...