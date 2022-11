Mondiali 2022 | stasera Argentina-Messico è già decisiva | Calendario partite | diretta tv | risultati e ascolti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 26 novembre 2022)64, 32 squadre, 8 gironi: dove e quando seguire i match, vedere ie scoprire glitv di ogni singolo incontro? Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere suidi calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, garantiti dalla Rai sulle reti Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, insieme allo streaming (Rai Play) e alla radio (Rai Radio 1). Ecco ilcompleto.di oggi, sabato 26 novembre Nella giornata di oggi in campo le Nazionali impegnate nei gironi C e D. Mentre la Francia tenta di consolidare il primato nel suo gruppo, l’– dopo il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita ...